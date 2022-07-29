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Bloomberg предсказало конец эпохи авторитета ФРГ в Европе из-за газа

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе (ЕС), руководя политикой и играя роль соглядатая для более слабых экономик Южной Европы. Энергетический кризис нарушил этот баланс. Эпоха «Германии виднее» подходит к концу, сообщило агентство Bloomberg.

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«Зависимость Германии от России обнажила недостатки ее экономической модели, в основе которой высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешевом газе. А также слепоту ее политической элиты к зависимости от Кремля. В то время как Берлин пытается справиться с потрясением, Юг Европы становится всё более напористым. Это не месть за годы жесткой экономии под руководством Германии, а перекалибровка сил, которая в конечном итоге может привести к оздоровлению ЕС», — уверена автор материала от 28 июля.

В доказательство озвученной позиции приводится в пример Испания и Тереза Рибера, министр по вопросам экологической энергетики. Испания активно инвестировала в возобновляемые источники энергии, практически не имея дел с энергорынком РФ. Самое главное в ее утверждении, когда Еврокомиссия потребовала страны ЕС сократить газопотребление на 15%, в том, что Испания «жила по средствам». В итоге страна будет сокращать газопотребление на 7%.

Автор статьи утверждает, что Германия слишком долго отказывалась признать монументальный провал своей политики в отношении России. В то время как остальные поняли, что «Сделано в Германии» построено на шатком фундаменте, «Берлину еще предстоит съесть свой пуд соли, прежде чем обратиться за помощью к союзникам».

27 июля немецкая Die Welt отмечала, что Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая, как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия.

28 июля министра экономики федерального правительства Роберта Хабека освистали во время выступления в баварском городе Байройт. Он заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан с российской спецоперацией в Донбассе, поэтому Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоносителей.

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