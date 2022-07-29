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На Гаити вооруженные бандиты напали на прокуратуру

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Фото: Global Look Press/Richard Tsong-Taatarii
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В городе Круа-де-Буке, который считается пригородом Порт-о-Пренс, вооруженные банды захватили и подожгли здание прокуратуры. Информация об этом появилась на новостном портале HaitiLibre 27 июля.

Как отмечается в публикации, члены преступных группировок ворвались, «осквернили» и подожгли здание, где также похитили или уничтожили часть важных документов и архивов. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

31 мая один человек погиб от огнестрельного ранения, двое пострадали при нападении на автобус в столице Гаити Порт-о-Пренс. В транспорте, который расстреляли неизвестные, находились более 40 пассажиров.

7 января двух журналистов убили члены местной банды на окраине Порт-о-Пренс. Трагедия произошла после перестрелки.

В ООН сообщили об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в июле прошлого года президента страны Жовенеля Моиза. Во время нападения на его резиденцию он получил смертельные ранения.

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