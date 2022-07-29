Politico рассказала о надеждах Белого дома сгладить противоречия с Китаем

После отсутствия прогресса на телефонных переговорах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена Белый дом надеется сгладить противоречия с Китаем во время личной встречи двух лидеров. Об этом 28 июля рассказала газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Белый дом надеется на улучшить положение после встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, которая должна состояться осенью после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, отмечает издание.

«Был «разговор о встрече лицом к лицу, которая разрабатывается между командами, поэтому, с моей точки зрения, была очень четкая позитивная повестка дня, которая была выдвинута и согласована лидерами для работы команд», — поделился собеседник журналистов.

Вашингтон надеется обсудить с Пекином все накопившиеся противоречия, которые в первую очередь касаются напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Тайваня. Однако, эксперты высказали мнение о том, что на самом деле для китайского лидера встреча с его американским коллегой будет тактическим шагом, а не стратегическим, притом рассчитанным на решение собственных внутриполитических задач, а не установления конструктивного диалога.

«Он (Си Цзиньпин. — Ред.) хочет, чтобы Байден встретился с ним, и, по сути, это будет публичное заявление о том, что «эй, смотрите, моя легитимность и мое лидерство были признаны президентом США». На самом деле я не верю, что китайцы собираются изменить свой подход к спорным вопросам», — подытожил директор программы по Китаю в Центре Стимсона Юн Сун.

28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между Джо Байденом и Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня. Отмечается, что в ходе беседы лидеры также обсудили спецоперацию России в Донбассе и при этом избежали дискуссии по установлению ценовых лимитов на нефть. Это первая беседа президентов с 18 марта.

29 июля старший эксперт Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев объяснил «Известиям, что диалог между лидерами стран был направлен на то, чтобы не допустить вооруженного конфликта. Кроме того, обе страны взаимозависимы в экономическом плане, а потому будут стремиться как можно дольше сохранять статус-кво, постепенно отдаляясь друг от друга, подметил Габуев.

Напряженность в отношениях Соединенных Штатов и КНР возросла после намерения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. 27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.