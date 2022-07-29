Замгенсека ШОС Логвинов: гибридная война против России начинает «перехлестываться» на КНР

Страны Запада развязали против России тотальную гибридную войну, которая начинает «перехлестываться» на Китай. Такое заявление 29 июля сделал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

«Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение "и мечом твоим станет перо". Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений... Против одного из государств-учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай», — приводит слова Логвинова «РИА Новости».

Логвинов также добавил, что ШОС была объектом неприязненных комментариев в западных СМИ с момента своего создания, а за последние два десятилетия антагонизм Запада в отношении ШОС лишь усилился, дополняет «Газета.Ru».

26 июля агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, который вводит штрафы любым организациям, страхующим или регистрирующим танкеры, а также перевозящим нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

На следующий день официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил недовольство инициативой сенаторов и заявил, что Китай выступает категорически против односторонних санкций со стороны Запада.

7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса, предупредил о том, что Запад без каких-либо колебаний может ввести санкции против Китая.

19 июля китайская газета South China Morning Post отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Китаю санкциями в случае поддержки России. Издание написало, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи.

До этого, 13 июля, старший научный сотрудник по Китаю в Норвежском институте оборонных исследований Джо Инге Беккеволд для издания Foreign Policy заявил, что НАТО предстоит сильно постараться в ближайшие годы, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай.