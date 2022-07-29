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Замгенсека ШОС Логвинов: гибридная война против России начинает «перехлестываться» на КНР

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Страны Запада развязали против России тотальную гибридную войну, которая начинает «перехлестываться» на Китай. Такое заявление 29 июля сделал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

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«Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение "и мечом твоим станет перо". Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений... Против одного из государств-учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай», — приводит слова Логвинова «РИА Новости».

Логвинов также добавил, что ШОС была объектом неприязненных комментариев в западных СМИ с момента своего создания, а за последние два десятилетия антагонизм Запада в отношении ШОС лишь усилился, дополняет «Газета.Ru».

26 июля агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, который вводит штрафы любым организациям, страхующим или регистрирующим танкеры, а также перевозящим нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

На следующий день официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил недовольство инициативой сенаторов и заявил, что Китай выступает категорически против односторонних санкций со стороны Запада.

7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса, предупредил о том, что Запад без каких-либо колебаний может ввести санкции против Китая.

19 июля китайская газета South China Morning Post отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Китаю санкциями в случае поддержки России. Издание написало, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи.

До этого, 13 июля, старший научный сотрудник по Китаю в Норвежском институте оборонных исследований Джо Инге Беккеволд для издания Foreign Policy заявил, что НАТО предстоит сильно постараться в ближайшие годы, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай.

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