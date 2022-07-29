Министра экономики ФРГ освистали за обвинения РФ в газовом кризисе

Министра экономики федерального правительства германии Роберта Хабека освистали во время выступления в баварском городе Байройт в четверг, 28 июля, сообщает Der Spiegel.

Во время выступления министра раздавались громкий свист и возгласы демонстрантов, которые выкрикивали «Убирайся!» и размахивали плакатами с надписью «Разжигатель войны».

Хабек затронул тему спора Берлина и Москвы о турбинах для газопровода. Он называл обвинения российской стороны «фарсом», утверждая, что турбина, обслуживаемая в Канаде, находится в Германии с понедельника прошлой недели.

«Все бумаги лежали так, будто я сам держал их в руках», — громко сказал Хабек.

Российский «Газпром» утверждает, что Siemens Energy не предоставила необходимые документы и информацию для ремонта турбин. Немецкая компания российские обвинения отвергла.

Хабек также заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан с российской спецоперацией в Донбассе, поэтому Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоносителей.

Он снова подчеркнул политический подтекст в снижения поставок газа. При этом добавил, что федеральное правительство пытается как можно скорее доставить турбину в Россию.

27 июля немецкая компания Siemens Energy сообщила, что сможет вернуть в Европу остальные турбины для «Северного потока», если их решат отправить на техническое обслуживание в Канаду. Кроме того, в компании утверждают, что не получали от «Газпрома» новых сообщений о неисправностях в агрегатах.

Ранее в этот день зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

В этот же день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч — 20% от мощности газопровода.

25 июля представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

«Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона всё-таки отправила оборудование в Германию.