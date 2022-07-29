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Пентагон потенциально одобрил Германии продажу истребителей F-35

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Министерство обороны США одобрило сделку с властями Германии по продаже истребителей пятого поколения F-35 Lightning. Об этом 28 июля рассказало агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

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Основными подрядчиками по сделке станут компании Lockheed Martin Corp., Boeing и Raytheon Technologies. Стоимость оборудования и техники, которые должны поставить по предстоящему контракту, составляет $8,4 млрд.

При этом, отмечает Reuters, Пентагон не предоставил информации о том, что контракт на поставку подписан или переговоры по нему завершены.

30 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. По словам канцлера, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В тот же день агентство AFP рассказало о планах Германии выделить €100 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

31 мая научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин прокомментировал планы властей ФРГ расширить бундесвер. По его мнению, данный жест является тревожным сигналом о милитаризации всего европейского континента.

Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.

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