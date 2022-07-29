Выживший в горящем хостеле постоялец рассказал о спасении

Постоялец московского хостела на Алма-Атинской улице, где произошел смертельный пожар, рассказал «Известиям», как несколько жильцов спаслись благодаря выбитой на окне решетке.

«В моей комнате была решетка. В соседней комнате решетки не было. Проломили, выбили дверь и вылезли через это окно. Если бы там была решетка, мы б там все и остались», — пояснил он.

По словам постояльца, несколько знакомых людей погибли во время пожара. Он предположил, что они устали после работы и не услышали во сне переполоха из-за пожара.

«Кто-то спал из них — после работы устал. Остальные — не знаю. У нас двоих наших не хватает. Там остались», — добавил мужчина.

Ранее один из очевидцев происшествия рассказал «Известиям», как при пожаре в хостеле люди были заблокированы оконной решеткой. По его словам, очевидцам пришлось выламывать ее, чтобы освободить постояльцев.

Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще четверо, по данным следователей, госпитализированы. Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинская. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. В 00:47 пламя было ликвидировано.

По словам врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрея Румянцева, пожарная сигнализация в сгоревшем хостеле была установлена, но не сработала. Также он указал на заблокированные решетками окна как одну из причин гибели людей.