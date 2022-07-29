Появились подробности о пострадавших при пожаре в хостеле в Москве

В распоряжении «Известий» 29 июля появились данные пострадавших при пожаре в хостеле на юге Москвы, где погибли восемь человек.

Амерли Т., 58 лет; Хайдарова Б., 34 года; Маликова М., 42 года; Хасалов Ш., 50 лет; Рахматов М., 23 года; Павел Б., 37 лет. Как уточняется, всем пострадавшим помощь была оказана на месте.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

МЧС подтвердило факт гибели восьми человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Троих пострадавших осмотрели медики.

Из-за возгорания все выходы в здании оказались заблокированы, поэтому постояльцам эконом-отеля пришлось выбираться на улицу из окон. Но на них стояла решетка, которую проходящие москвичи начали вырывать.