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Офицер США назвал Байдена виновным в кризисе и вступился за Путина

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Фото: Global Look Press/White House
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США ведут себя как избалованная сверхдержава, при этом в кризисе виноват не президент России Владимир Путин, а американский лидер Джо Байден. Такое заявление в эфире YouTube-канала сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

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«Мы [США] требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку», — заявил Риттер.

Он подчеркнул, что мир населяют и другие люди со своими суверенными интересами, а не только американцы, но при этом Штаты пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом.

Риттер также напомнил о неоднократных попытках Байдена переложить ответственность за проблемы глобального характера на своего российского коллегу.

«Это не так. Виноват Джо Байден», — подчеркнул офицер.

23 июля Риттер заявил, что Россия одержала политическую, экономическую и военную победу над Западом. Кроме того, экс-офицер отметил, что США может вскоре исчерпать запас оружия для поставок Украине.

25 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство Как подчеркнул депутат, в нынешних реалиях европейским странам выпутаться из американского влияния совсем не просто.

Как 24 июля отметил обозреватель немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар, несмотря на то что Германия уже находится в состоянии глубокого экономического кризиса, США продолжают оказывать на страну серьезное экономическое давление.

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