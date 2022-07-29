В Приднестровье заявили о важности миротворцев РФ для страны

Ситуация вокруг Украины подтверждает важность миротворцев для Приднестровья. Такое заявление 29 июля сделал глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Исходим из того, что нынешний трехсторонний механизм миротворчества за 30 лет блистательно себя зарекомендовал, и нет никаких оснований что-то менять. Более того, в условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной», — сказал Игнатьев в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что Приднестровье всегда верит в лучшее и надеется на рациональный и прагматичный подход, но регион вынужден обсуждать все сценарии.

Мир в зоне приднестровского конфликта обеспечивают совместные силы миротворцев, которые состоят из 402 военнослужащих РФ, 492 военных Приднестровья, 355 военнослужащих Молдавии и 10 военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.

25 июля официальный представитель Приднестровья в России Леонид Манаков высказался за продолжение миротворческой миссии России. Он отметил, что народ непризнанной республики высоко оценивает усилия России по стабилизации обстановки в регионе, а также осудил позицию Молдавии, которая не исполнила ранее взятые на себя обязательства и не способствовала скорейшему урегулированию конфликта.

Миротворцы РФ были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

Между тем, как рассказал 21 июля директор второго департамента СНГ МИДа Алексей Полищук, молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента.

Тогда же первый замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Игорь Сокоренко отдельно подчеркнул, что молдавская сторона всеми возможными способами старается не допустить новых поставок российской военной техники и оборудования в Приднестровье.

В МИД РФ в июле также заявляли, что обеспокоены тенденциями отхода Кишинева от нейтралитета и сближением Молдавии с НАТО. В частности, отмечалось, что, поставляя Молдавии всё больше оружия, НАТО раздувает противостояние в регионе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В республике опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.