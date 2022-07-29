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Вучич сообщил, что в Сербии фактически ввели режим ЧП из-за мирового энергокризиса

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Сербии в ближайшие восемь месяцев придется трудно тяжело жить в режиме чрезвычайного положения (ЧП), заявил в четверг, 28 июля, президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink, указывая на последствия мирового энергетического кризиса.

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«Мы сделаем всё, чтобы преодолеть кризис. Сегодня я долго разговаривал с главой правительства, с министром финансов. Для нас эти восемь месяцев, с августа до 31 марта, будут одни из самых тяжелых», — сказал он.

Вучич также отметил, что бюджет Сербии едва справляется с тем, чтобы покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной сфере и других. Он уточнил, что новый трехлетний контракт Белграда с «Газпромом» позволяет закупать газ по цене $350-370 за тысячу кубометров. По такой цене страна закупает 2 млрд куб. м газа в год, еще 1 млрд куб. м — по цене рынка.

«На это мы выделили €560 млн. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько это трудно», — приводит слова Вучича «Газета.Ru».

Сербский лидер также упомянул стоимость электроэнергии, которая достигла рекордной цены на европейском рынке — €540 за киловатт-час.

«Наши люди платят около €40. В 14 раз меньше, чем немцы. Мы как государство взяли на себя почти все сложности», — подчеркнул он.

В конце июня Вучич заявлял, что потребность страны в природном газе (ПГ) обеспечена на 62%. Этого удалось достичь благодаря подписанию соглашения с российской корпорацией «Газпром».

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