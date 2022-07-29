Умерла актриса фильма «Матрица. Революция» Мэри Элис

Умерла актриса, исполнившая роль Пифии в фильме «Матрица. Революция», Мэри Элис в возрасте 85 лет. Информацию об этом опубликовал американский журнал The Hollywood Reporter 28 июля.

Журналистам о смерти актрисы сообщили в полиции, Мэри Элис скончалась в среду в своем доме в Нью-Йорке.

Мэри Элис Смит родилась в городе Индианола, штат Миссисипи. В Государственном университете Чикаго она получила степень бакалавра, а потом после непродолжительной работы учителем в начальной школе Элис начала играть различные роли в общественном театре. Но уже в конце 1960-х — начале 1970-х годов она участвовала в постановках в Ист-Виллидж на Манхэттене, передает Variety.

На экране Элис дебютировала в 1974 году в фильме «Обучение Сонни Карсона», в то же время появляясь в телевизионных шоу.

Всего за свою 50-летнюю карьеру Элис сыграла в более чем 60 кинолентах и сериалах. У нее за плечами работа в таких известных картинах, как «Пробуждение» с Робертом Де Ниро, «Спать с гневом» и «Костер тщеславия». Кроме того, актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале 1993 года «Я улечу».