Появились кадры изнутри сгоревшего общежития Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек. Об этом стало известно в пятницу, 29 июля.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 мск пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

МЧС подтвердило факт гибели восьмерых человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Троих пострадавших осмотрели медики.