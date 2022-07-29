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Эксперты оценили внедрение банками оплаты Union Pay через смартфон

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Evgeny Sinitsyn
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Российские банки внедряют оплату картами Union Pay через смартфон. Над этим работают Почта Банк и МТС Банк, сообщили «Известиям» в пятницу, 29 июля, их представители.

Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроники
Что потребуется для получения «пластика» вне банка

Платить телефоном возможно через приложение Huawei Pay — это аналог Apple Pay для аппаратов Huawei и Honor. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, технология сделает карты китайской платежной системы более конкурентными в России.

«Бесконтактные платежи через Pay-сервисы в последнее время были очень востребованы среди россиян. По разным данным, 20–30% всех безналичных платежей в стране проходили с помощью смартфона. А по количеству пользователей Apple Pay Россия занимала второе место после США. Сейчас, с уходом с рынка основных игроков Apple и Google, альтернативные формы оплаты будут набирать популярность», — поделилась операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

При этом эксперты отметили, что Union Pay вряд ли станет основным платежным инструментом из-за небольшой доли Huawei и Honor на рынке. Также внутри страны сеть приема этих карт не повсеместна.

Платить картами Union Pay через смартфон уже могут клиенты Газпромбанка и банка «Солидарность», рассказали там. В последнем уточнили, что за пределами РФ сеть приема карт китайской платежной системы расширилась до 180 стран и регионов.

По оценкам Почта Банка, 90% трат по картам Union Pay производится за границей и в иностранных интернет-магазинах, а наибольшее число операций совершается в Италии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Донастройки телефона: банки РФ внедряют оплату смартфоном с карт Union Pay»

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