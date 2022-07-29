Рынок связи предупредили о перебоях с поставками оптоволокна

Минцифры, Минфин и Минпромторг до 1 августа должны изыскать средства для создания платформы полного цикла по производству преформ (стеклянных заготовок для производства оптиковолоконного кабеля). Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, следует из материалов правительства, с которыми ознакомились «Известия».

Минпромторг получил поручение и поддерживает проект, подтвердили в пресс-службе министерства.

Отсутствие полного цикла производства преформ для оптоволокна в РФ — стратегическая проблема, считает собеседник, знакомый с менеджерами нескольких производителей оборудования и компаний связи. Из-за санкций поставки заготовок японского производства прервались. Существует продукция из Китая, но стабильность ее поставок в нынешней ситуации никто гарантировать не может, объяснил он.

Сейчас поставки оптоволокна в РФ если не прерваны полностью, то весьма ограничены, сказал партнер Comnews Research Леонид Коник. Без такого кабеля на развитии и модернизации как сотовых, так и фиксированных сетей связи можно будет поставить крест — невозможно обеспечивать приемлемую скорость передачи данных на сетях LTE, а в перспективе строить сети 5G, уверен эксперт.

На фоне того, что трафик в РФ постоянно растет, в конечном итоге это может привести к деградации скорости и качества доступа в интернет, объяснил он.

«Кроме того, у оптоволокна есть свойство портиться, темнеть по мере эксплуатации. Сейчас крупнейшие российские сети, построенные в конце 1990-х — начале 2000-х годов, подходят к этому рубежу. Чтобы сохранить их работоспособность, волокну нужна замена», — отметил эксперт.

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«Кабель преткновения: на рынке связи ждут перебоев с поставками оптоволокна»