Адвокат Уилана рассказал о процедуре обмена заключенными РФ и США

На процедуру обмена заключенными между Россией и США может потребоваться не больше недели. Но прежде дипломаты двух стран должны согласовать детали и достигнуть принципиальной договоренности, рассказал «Известиям» в пятницу, 29 июля, адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков.

«Подготовить [процедуру] несложно, если этот вопрос подняли на такой уровень уже. А сами документы юридически можно оформить в течение недели. Какой смысл нам кормить-поить иностранцев, которые у нас сидят, если можно вернуть своего гражданина. Со стороны России никогда не было препон: мы всегда были за обмен и возвращение россиян. Все наши спецслужбы позитивно всегда были настроены, говоря, что надо еще хотя бы одну-две русских души спасти», — сказал он.

Жеребенков уточнил, что для процедуры обмена США должны помиловать Бута, а РФ — Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Тогда станет возможна их законная выдача в страны гражданства.

«Мировая практика говорит о том, что процесс обмена требует помилования, чтобы потом не было к этим людям никаких претензий со стороны Интерпола и других структур», — пояснил адвокат Уилана.

Как заявил «Известиям» адвокат Бута Алексей Тарасов, Москва может позитивно воспринять предложение США, так как уже много лет предлагала разные способы возвращения россиян из американских застенок.

Жена россиянина Алла Бут надеется, что ее муж успеет вернуться и в последний раз обнять свою мать.

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«Двое за одного: обмен Бута на американцев можно оформить за неделю»