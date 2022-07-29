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Источник сообщил об отказе СБ ООН принимать заявление по «продуктовой сделке»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sascha Steinac
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Совет Безопасности (СБ) ООН не будет принимать 29 июля заявление в поддержку «продуктовой сделки». Об этом 28 июля рассказало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в структуре организации.

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«Заявление председателя СБ ООН в поддержку «продуктовой сделки» завтра принято не будет», — сказал собеседник агентства.

Причиной решения, по словам источника, является нежелание упоминать российский меморандум, который также был подписан в Стамбуле в рамках «продуктовой сделки».

26 июля Министерство обороны России сообщило о том, что в Стамбуле начал свою работу координационный центр по зерновому вопросу. Передовая группа российских экспертов прибыла в город и приступила к работе в четырехстороннем формате.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.

В то же время стало известно, что украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом «продуктовая сделка» в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Также он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов.

27 июня Турция сообщила о достижении консенсуса относительно создания операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

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