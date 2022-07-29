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Корреспондент «Известий» показал кадры огневой поддержки при штурме авдеевского укрепрайона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные и бойцы второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полуокружили Авдеевку. Корреспондент «Известий» Семен Еремин 28 июля показал кадры огневой поддержки штурма укрепрайона Вооруженных формирований Украины.

«Орудие работает по мере необходимости, когда приходят корректируемые данные. Пришли данные — выстрел. Огонь не беглый, точечный. Поддержка пехоты», — рассказал военный корреспондент.

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
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По периметру Авдеевкого укрепрайона расставлены десятки батарей, которые слаженно бьют по первой линии обороны противника.

«С этого рубежа они смогут доставать до противника, но и с этого же рубежа по ним могут сыпаться наши осколки. Из-за этого я должен выстрелить на несколько минут раньше. Рассчитать марш движения колонны и положить снаряд так, чтобы противник еще лежал, а наши уже наступали», — сообщил офицер управления батареей «Д-20» с позывным Лотто.

Отмечается, что в случае, когда исходных данных не хватает для правильного расчета цели, подключаются вертолеты. Так, пара ударных Ка-52 уходит вглубь территории боевого столкновения, а Ми-8 остается на подступах.

«Это машина поддержки ударной пары, она может и корректировать их огонь, помогать им ориентироваться на местности, пока они отрабатывают. Кружит здесь, в этой низине, скрываясь в складках местности. Ожидает, пока два ударника отработают», — передает Еремин.

Войска прорываются к тем самым позициям, с которых украинскими боевиками обстреливается Донецк, Макеевка, Ясиноватая и окрестности этих городов.

26 июля командир батальона «Русь» с позывным Вульф рассказал «Известиям» о боевой обстановке в Авдеевке. По его словам, усилия украинских боевиков направлены на артиллерийские обстрелы позиций сил Донецкой Народной Республики (ДНР), их артиллерийские подразделения при этом «выдвинуты» на вторые, третьи линии обороны. При этом, отметил командир, бойцам ДНР удалось нанести неонацистам существенные потери.

18 июля официальный представитель первого корпуса народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военным республики удалось взять Авдеевку в полукольцо, а путь из нее в Константиновку был заблокирован в двух местах. Кроме того, Басурин отметил, что сейчас идет подготовка к началу полноценного освобождения территории ДНР от украинских военных.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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