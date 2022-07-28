Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Кандалакше

В Кандалакше Мурманской области автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 27 июля, у дома №7 на улице Пронина в 20:20. В аварии никто не пострадал.

Как уточняется в материале, велосипедист пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По правилам дорожного движения ему нужно спешиться, однако он этого не сделал. Его сбил автомобиль Nissan.

По факту инцидента проводится проверка.

Накануне, 27 июля, под Ангарском в Иркутской области в результате столкновения большегруза и легковушки погибла пенсионерка, пострадали мужчина и ребенок. С различными травмами госпитализированы 65-летний водитель и 10-летний мальчик.