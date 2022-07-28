Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден и Си Цзиньпин обошли при обсуждении тему ценовых лимитов на нефть
Интернет
Создатели игры «Смута» представили концепт-арты и промосайт проекта
Общество
В Санкт-Петербурге приостановили работу над часами для Нотр-Дама
Происшествия
В результате циклона в Москве упали 19 деревьев и пострадала одна женщина
Мир
Китай предупредил США о риске обжечься в вопросе Тайваня
Мир
Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Армия
В параде ко Дню ВМФ России впервые примет участие женский экипаж
Происшествия
В Москве три человека пострадали в результате ДТП с BMW
Мир
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Туризм
Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Кандалакше

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кандалакше Мурманской области автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 27 июля, у дома №7 на улице Пронина в 20:20. В аварии никто не пострадал.

Как уточняется в материале, велосипедист пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По правилам дорожного движения ему нужно спешиться, однако он этого не сделал. Его сбил автомобиль Nissan.

По факту инцидента проводится проверка.

Накануне, 27 июля, под Ангарском в Иркутской области в результате столкновения большегруза и легковушки погибла пенсионерка, пострадали мужчина и ребенок. С различными травмами госпитализированы 65-летний водитель и 10-летний мальчик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022