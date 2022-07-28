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Белый дом не смог прокомментировать возможность смягчения санкций против РФ

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Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга в четверг, 28 июля, не смогла прокомментировать возможность смягчения антироссийских санкций в обмен на освобождение американцев, находящихся под стражей в России.

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«Я не буду вдаваться в детали... Не буду отсюда вести переговоры. Мы же не можем вести переговоры отсюда», — ответила она.

Жан-Пьер снова сказала, что США сделали серьезное предложение России. Однако пояснить, в чем его суть, не взялась.

Накануне, 27 июля, телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

Согласно данным канала, Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Грайнер и осужденного за шпионаж Уилана.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудить судьбу американских граждан, арестованных в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей об обмене Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана пока нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что стороны ведут переговоры по возможному обмену заключенными, однако пока конкретный результат не достигнут.

В Общественной наблюдательной комиссии Московской области 12 мая рассказали, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

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