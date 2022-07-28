В Москве после падения с седьмого этажа погиб ребенок

В Рязанском районе Москвы после падения с седьмого этажа погиб ребенок. Об этом стало известно в четверг, 28 июля.

По нашей информации, инцидент произошел на 4-й Новокузьминской улице. По предварительным данным, ребенок, находясь дома, надавил на москитную сетку и выпал наружу, после чего скончался от полученных травм. Другие обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

В тот же день ГУ МВД России по Оренбургской области сообщило о пострадавшей после падения из окна четырехлетней девочке. Установлено, что в момент происшествия ребенок находился в комнате с отцом. Девочка увидела за окном кошку и облокотилась на москитную сетку. Вместе с ней малышка выпала на улицу с высоты второго этажа.