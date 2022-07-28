В Астраханской области спрогнозировали сильную засуху

В Астраханской области с 29 июля ожидается сильная засуха. Об этом в четверг, 28 июля, сообщили синоптики Gismeteo.

Как отмечает «Астрахань 24», температура воздуха в ближайшие дни вырастет до 36 градусов. Уже к 4 августа она составит около 38 градусов. Ночная температура при этом прогнозируется на уровне 26 градусов тепла. При этом осадков в регионе не ожидается.

Похолодание в области синоптики обещают лишь в конце августа. После 26 августа прогнозируются осадки.

26 июля эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, что из-за антропогенного воздействия климат меняется, поэтому существует вероятность, что в будущем в летние периоды в Москве будет 40-градусная жара.