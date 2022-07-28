В Воронежской области откроют новую поликлинику

В селе Новая Усмань в Воронежской области откроется корпус поликлиники для БУЗ ВО «Новоусманская районная больница». Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ИА «Абирег».

Уже выполнено 57% работ. Сейчас завершена установка каркаса здания, рабочие заканчивают кирпичную кладку. Начались электромонтажные работы, заполняются оконные и дверные проемы.

Общая площадь лечебного корпуса составит 6,9 тыс. кв. м. Пропускная способность учреждения составит 370 посещений в смену. В корпусе будут располагаться в том числе процедурные и прививочные кабинеты, дневной стационар, зал для проведения лечебной физкультуры и оборудованный современной медиааппаратурой конференц-зал. В корпусе также оборудуют детское отделение, где будут игровые зоны.

Открытие запланировано на конец года.

13 апреля сообщалось, что в Московской области определен подрядчик, который займется строительством поликлинического отделения в городском округе Лобня. Объект введут в эксплуатацию в 2024 году.