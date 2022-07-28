Создатели игры «Смута» представили концепт-арты и промо-сайт проекта

Разработчики исторической ролевой игры в жанре action «Смута» представили промо-сайт проекта с концепт-артами и анимацией персонажей, сообщила в четверг, 28 июля, студия «Сайберия Нова».

На сайте можно ознакомиться с визуальной стилистикой игры, увидеть нескольких персонажей и игровых ассетов (ресурсов, которые можно использовать в игре). Представленные концепт-арты покажут боярскую резиденцию Теплый Стан, модели оружия будущих героев, обои рабочего стола и ролик, демонстрирующий боевые анимации русского стрельца.

«Запуск промо-сайта «Смуты» — событие для нашей команды значимое, это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта. Мы собираемся регулярно обновлять интернет-ресурс», — рассказал глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Историческая игра в жанре actionRPG «Смута» погрузит игрока в период Смутного времени. Герою-одиночке, которым станет князь Милославский, придется проходить различные квесты, совершенствовать навыки, продвигаясь по сюжетной линии.

Милославский с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будут противостоять польской интервенции. По задумке разработчиков, игра покажет «борьбу небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».

Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Выход игры запланирован на конец 2023 года. К проекту предполагается создать два сюжетных дополнения.

В декабре 2021 года игра «Смута» стала одним из победителей конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента. Ее разработчики — новосибирская студия Cyberia Limited получила грант в размере 260 млн рублей.

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