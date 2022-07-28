Житель Архангельска украл мусорный контейнер на арендованном грузовике

Житель Архангельска арендовал грузовик и вывез из двора восьмикубовый мусорный контейнер. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел у дома №308 по Ленинградскому проспекту.

В краже заподозрили 35-летнего местного жителя. По информации правоохранителей, контейнер был сдан на металлолом. Стоимость бака — более 60 тыс. рублей, он принадлежал муниципалитету. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.