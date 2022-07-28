Орловские пожарные посоревновались в подъеме в высотное здание

В Орле прошли соревнования среди пожарных по скоростному подъему в высотное здание. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Местом проведения стал 16-этажный дом на улице Розы Люксембург. В соревнованиях участвовали сотрудники пожарно-спасательных частей регионального главка МЧС и пожарных частей государственного казенного учреждения области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы», где имеется газодымозащитная служба.

Участники поднимались на 16-й этаж дома по наружной эвакуационной лестнице. Первое место заняла команда Специализированной пожарно-спасательной части. Подъем у них занял около двух минут. На втором месте оказались газодымозащитники 3 пожарно-спасательной части. Третье место — у 5 пожарно-спасательной части Орла.

В июне прошлого года сообщалось, что сотрудники МЧС Екатеринбурга погрузились на дно затопленного карьера Лазурный под Нижним Тагилом, чтобы сыграть там в шашки. Они опустились на 10,5 м. Перед погружением спасатели поверх своих гидрокостюмов надели боевки и каски и в таком виде устроили турнир.