Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В результате циклона в Москве упали 19 деревьев и пострадала одна женщина
Мир
МИД Китая раскрыл детали беседы Байдена и Си Цзиньпина о Тайване
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Спорт
Овечкин рассказал о планах вернуться в Россию навсегда после контракта
Мир
Китай предупредил США о риске обжечься в вопросе Тайваня
Мир
Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Армия
В параде ко Дню ВМФ России впервые примет участие женский экипаж
Происшествия
В Москве три человека пострадали в результате ДТП с BMW
Мир
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Туризм
Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Орловские пожарные посоревновались в подъеме в высотное здание

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле прошли соревнования среди пожарных по скоростному подъему в высотное здание. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Местом проведения стал 16-этажный дом на улице Розы Люксембург. В соревнованиях участвовали сотрудники пожарно-спасательных частей регионального главка МЧС и пожарных частей государственного казенного учреждения области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы», где имеется газодымозащитная служба.

Участники поднимались на 16-й этаж дома по наружной эвакуационной лестнице. Первое место заняла команда Специализированной пожарно-спасательной части. Подъем у них занял около двух минут. На втором месте оказались газодымозащитники 3 пожарно-спасательной части. Третье место — у 5 пожарно-спасательной части Орла.

В июне прошлого года сообщалось, что сотрудники МЧС Екатеринбурга погрузились на дно затопленного карьера Лазурный под Нижним Тагилом, чтобы сыграть там в шашки. Они опустились на 10,5 м. Перед погружением спасатели поверх своих гидрокостюмов надели боевки и каски и в таком виде устроили турнир.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022