Пещеру Таврида в Крыму открыли для посещения

Пещеру Таврида в Крыму, которая была найдена при строительстве одноименной трассы, открыли для посещения. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ИА «Крыминформ».

Организаторы подготовили специальный туристический маршрут. Его протяженность — 480 м, он рассчитан на 50–60 минут. Для туристов разработали несколько видов экскурсий для взрослых, детей, студентов и ученых.

Посетить пещеру, которая расположена в Белогорском районе в поселке Зуя, может любой желающий с 29 июля.

«Мы предполагали, что здесь может быть эта пещера, (ее нашли), мы ее исследовали. Мы сохранили и пещеру, и трассу. У нас большое будущее», — рассказал агентству руководитель проекта Геннадий Самохин.

Пещеру обнаружили в 2018 году. Ее приблизительный возраст — около 5 млн лет. Общая протяженность — 2 км. Ученые предполагают, что пещера была логовом хищников.