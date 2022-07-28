Женщина с дочкой и спасавший их подросток утонули в Ставропольском крае
Четырехлетняя девочка, ее мать и подросток утонули в селе Винсады Ставропольского края. Об этом 28 июля сообщила региональная прокуратура.
«По предварительной информации, девочка, гуляя по берегу водоема, оступилась и упала в воду, мать попыталась спасти ее, но начала тонуть. Это увидел 16-летний младший брат девушки, который также попытался спасти обеих», — говорится в сообщении.
Всем троим не удалось выбраться.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух или более лиц»). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день стало известно, что в Кировской области отец и дочь утонули в реке Луза. Ребенок сорвался с мелководья на глубину. Его пытался спасти родственник. Обнаружено тело мужчины, поиски продолжаются.