Реклама
Прямой эфир
Туризм
МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
Происшествия
В Воронеже подростки справили нужду и устроили танцы на могилах ветеранов
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Спорт
Овечкин рассказал о планах вернуться в Россию навсегда после контракта
Мир
Китай предупредил США о риске «обжечься» в вопросе Тайваня
Мир
Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Армия
В параде ко Дню ВМФ России впервые примет участие женский экипаж
Мир
Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС
Мир
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Туризм
Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Медведев пообещал симметричный ответ на вступление Финляндии в НАТО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реакция России будет симметричной в том случае, если Швеция и Финляндия всё-таки войдут в состав НАТО, предупредил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Блоковый статус: финны и шведы стали на шаг ближе к НАТО
Ждать ли Москве появления военной базы альянса на территории его новых членов

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны (Владимир Путин. — Ред.), эта реакция будет симметричной», — сказал он журналистам 28 июля во время совещания об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении.

Медведев пояснил, что эти государства могут принять разные позиции: или вести себя умеренно, «или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений».

«Симметрично этому будут предприниматься и наши ответные шаги», — объяснил Медведев.

18 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс придаст ему больше сил. Прайс уточнил, что в парламентах государств альянса, в частности в конгрессе Соединенных Штатов Америки, продолжается процесс утверждения решения о том, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО.

Тогда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой, если страны не осуществят требования турецкой стороны. Условием одобрения заявки двух стран Турция называет выдачу лиц, которых считает причастными к терроризму, а именно курдов, чья диаспора в Швеции и Финляндии довольно велика.

Ранее, 5 июля, в Государственной думе подчеркнули, что Российская Федерация будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее в этот день главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу.

Заявки на вступление в НАТО Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022