Медведев пообещал симметричный ответ на вступление Финляндии в НАТО

Реакция России будет симметричной в том случае, если Швеция и Финляндия всё-таки войдут в состав НАТО, предупредил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны (Владимир Путин. — Ред.), эта реакция будет симметричной», — сказал он журналистам 28 июля во время совещания об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении.

Медведев пояснил, что эти государства могут принять разные позиции: или вести себя умеренно, «или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений».

«Симметрично этому будут предприниматься и наши ответные шаги», — объяснил Медведев.

18 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс придаст ему больше сил. Прайс уточнил, что в парламентах государств альянса, в частности в конгрессе Соединенных Штатов Америки, продолжается процесс утверждения решения о том, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО.

Тогда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой, если страны не осуществят требования турецкой стороны. Условием одобрения заявки двух стран Турция называет выдачу лиц, которых считает причастными к терроризму, а именно курдов, чья диаспора в Швеции и Финляндии довольно велика.

Ранее, 5 июля, в Государственной думе подчеркнули, что Российская Федерация будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее в этот день главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу.

Заявки на вступление в НАТО Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер.