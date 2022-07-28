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Экс-президент США Барак Обама назвал прогрессом снижение ВВП

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Фото: Getty Images/Ralf Mueller
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В США наблюдается прогресс, заявил 28 июля бывший президент страны Барак Обама на фоне информации о снижении внутреннего валового продукта (ВВП) второй квартал подряд.

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«Я благодарен президенту Байдену и тем в конгрессе — демократам или республиканцам, — кто работает на благо американского народа. Прогресс не всегда происходит сразу, но он происходит — и вот как это выглядит», — написал он в Twitter.

Обама также отметил, что в конгрессе планируется принять законопроект, который снизит стоимость товаров, от автомобилей до потребительской продукции, что сделает страну менее зависимой от иностранных полупроводников.

Как стало известно ранее в этот день, ВВП США, по предварительной оценке министерства торговли страны, снизился на 0,9% во II квартале 2022 года.

Американский лидер Джо Байден, комментируя эти данные, заявил, что экономика Соединенных Штатов на правильном пути, а ее замедление неудивительно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) «пытается снизить инфляцию».

В то же время обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн обратил внимание на то, что ВВП США сокращается второй квартал подряд, а американские власти продолжают настаивать на «отрицательном росте» экономики.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз организации от 2 июля, в котором утверждалось о начале рецессии в США, сбывается.

Днем ранее ФРС второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых, что стало последним шагом в усилиях резервной системы снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

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