Премьер Венгрии заявил о невозможности победы Украины над Россией
С нынешней стратегией поддержки со стороны НАТО Украина не может победить Россию. Об этом 28 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает CNN.
По его словам, стратегия стран НАТО по поддержке Киева оружием и обучением военных до сих пор показывала, что она не приведет к успеху.
«Без изменения стратегии мира не будет», — сказал он, предупредив, что при продолжении конфликта на Украине весь Евросоюз будет втянут в военную ситуацию.
Ранее, 23 июля, Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства.
По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англосаксонских инструкторов и оружия НАТО; рестрикции сделают РФ слабее и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада. Данная стратегия провалилась, подчеркнул премьер.
По его мнению, Европе необходим новый подход к украинскому конфликту, целью которого был бы мир.
Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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