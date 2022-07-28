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СМИ сообщили о беспокойстве Евросоюза из-за сближения России и Эфиопии

Politico: активизация контактов РФ и Эфиопии заставила европейских чиновников встревожиться
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Активизация взаимодействия России и Эфиопии заставила европейских чиновников встревожиться, написало 28 июля издание Politico.

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«Несколько дипломатов Евросоюза утверждают, что растущее присутствие России в Эфиопии затруднило соблюдение строгих стандартов, и говорят, что такие страны, как Италия, Германия, Франция и Нидерланды, настаивают на выделении большего финансирования правительству страны (Эфиопии)», — отметила газета.

Аналитик по делам Эфиопии Уильям Дэвисон в беседе с изданием заявил о существующих опасениях, что РФ «может воспользоваться ухудшением отношений с Аддис-Абебой и ее западными партнерами».

Отмечается, что ранее страны Запада не торопились предоставлять финансовую поддержку Эфиопии, в том числе потому что критиковали власти за убийства в районе Тыграй во время гражданской войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил 27 июля Эфиопию в рамках африканского турне. Там он заявил, что российская сторона выступает против построения однополярного мира, основанного исключительно на интересах Запада. Его коллега Демеке Меконнен рассказал «Известиям», что министры обсудили влияние продовольственного кризиса на Африку и договорились вместе искать решение.

Ранее, 22 июля, Лавров написал статью, в которой рассказал о перспективах российско-африканских отношений. Он уточнил, что Россия всегда поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета. Также он добавил, что, несмотря на давление западных стран, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям.

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