Тело британского наемника Ури могут захоронить в ДНР

Тело умершего британского наемника Пола Ури будет захоронено в ДНР, если его родственники или правительство Великобритании не направят властям республики просьбу о передаче тела. Об этом 28 июля в беседе с ТАСС сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

«Есть определенный период времени, когда тело должно храниться, потому что его могут затребовать родственники. Тогда мы будем содействовать в вопросах перемещения тела на родину для захоронения. Если не обратятся, то, естественно, захороним по нашим канонам», — рассказала она.

По словам Никоноровой, эти сроки определены законодательством. Точный срок на обращение родственников для запроса вернуть тело на родину не уточняется.

Никонорова отметила, что на данный момент ни правительство Великобритании, ни родственники погибшего не обратились к властям республики даже с использованием ресурсов Красного Креста.

«Но мы не увидели никакого проявления заботы, никакого внимания к его судьбе ни со стороны официальных органов, ни со стороны родственников», — отметила она.

15 июля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти британского наемника Пола Ури. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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