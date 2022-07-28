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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС государств

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Выстроилась очередь из государств, которые хотят вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в преддверии саммита организации. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в четверг, 28 июля.

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», — подчеркнул он журналистам по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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Кроме того, министр иностранных дел обратил внимание на то, что на ожидаемом заседании глав МИД ШОС будут приняты проекты итоговых документов.

Ранее в четверг прошла встреча Лаврова с главой МИД КНР Ван И. Дипломаты подняли вопрос деятельности и перспектив ШОС, модернизации объединения и повышения авторитета на международной арене. Также во время общения министры поговорили о развитии Евразии и поддержании спокойствия в регионе.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 14 июля сказал, что все лидеры государств — членов ШОС подтвердили свое участие в работе саммита. Он обратил также внимание на планы лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других принять участие.

Саммит состоится в Самарканде 15–16 сентября.

На данный момент восемь государств входят в состав ШОС. Это Республика Индия, Республика Казахстан, КНР, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, РФ, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Страны-наблюдатели при ШОС — Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал. При этом в организации 15 июля сообщили, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена.

Шесть государств выступают в качестве партнеров по диалогу организации: Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турция, Шри-Ланка.

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