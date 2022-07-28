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Пресс-секретарь Байдена вышла из себя во время спора о рецессии в США

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Pool via CNP/MediaPunch
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Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер начала спорить с журналистом и пыталась соврать по теме экономической ситуации в Соединенных Штатах. Отрезок ее речи был опубликован 27 июля в Twitter-аккаунте RNC Research.

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В ходе брифинга в Белом доме журналист задал Жан-Пьер вопрос о словах главы Национального экономического совета Брайана Диза. Корреспондент указал на то, что в 2008 году Диз утверждал, что «два квартала отрицательного роста ВВП» — это точное описание экономического спада. Однако 26 июля 2022 года Диз сказал, что это не является техническим определением рецессии. Журналист указал на это противоречие и попросил Жан-Пьер его объяснить.

«Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта», — указал журналист.

Официальный представитель Белого дома постаралась уйти от ответа на вопрос журналиста.

«Потому что это не определение. <…> Я могу говорить о том, что он сказал вчера перед всеми вами. <…> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП», — ответила Жан-Пьер с раздраженным видом.

27 июля Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

В тот же день глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не верит в рецессию, поскольку Центральный банк приложил максимум усилий против нее. Инвесторы опасаются, что именно кампания ФРС по повышению ставок может привести экономику к рецессии. Но Пауэлл заверил, что Центральный банк будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить будущие шаги. Он допустил, что может потребоваться еще одно крупное повышение, но наступит также момент, когда ФРС станет замедлять темпы повышения.

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