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Строительство ЦМО с очистных сооружений в Оренбурге завершат в 2023 году

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В Оренбурге к октябрю 2023 года планируют завершить строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) с очистных сооружений. Компания «Оренбург Водоканал» объявила о поиске подрядчика.

Объект возведут на территории предприятия на улице Луганской, где располагаются очистные сооружения. Площадь выбранного участка составляет 1271 кв. м.

Проект предусматривает строительство здания механического обезвоживания, основного и аварийного резервуаров, блочной установки газоочистки, блочного модуля с автоматикой, аварийных иловых площадок, иловых камер, инженерных коммуникаций.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», работы пройдут в четыре этапа. На первом из них обустроят подземные резервуары, а на последнем — благоустроят территорию.

Определить исполнителя планируется в середине августа. Максимальная стоимость контракта с ним составит 262,8 млн рублей. Сдать объект подрядчик должен к 25 сентября 2023 года.

В июне сообщалось о подготовке площадки под строительство ЦМО с очистных сооружений городской канализации. Пресс-служба регионального правительства тогда отмечала, что новый цех механического обезвоживания — лишь первый шаг к масштабной реконструкции всей системы обработки осадка сточных вод Оренбурга.

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