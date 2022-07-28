Политолог оценил шансы Джонсона стать новым генсеком НАТО

Политолог, американист Малек Дудаков прокомментировал в четверг, 28 июля, сообщения СМИ о том, что уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО.

«Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что он остается депутатом. Сейчас он, конечно, идет по расследованию в комитете по этике по поводу своих действий, связанных с вечеринками в период ковида. Его могут лишить депутатского места, но этого пока не делают», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Дудаков отметил, что в настоящее время много разговоров идет о том, что Джонсон может вернуться в большую политику.

«Например, в случае если его преемники ничего толкового не сделают и у партии появится запрос на возвращение Джонсона. Который, может быть, представит себя человеком, который единственный сможет спасти партию от разгрома на следующих выборах», — подчеркнул он.

По словам американиста, есть и альтернативные сценарии — например, сделать его спецпосланником по украинскому вопросу или назначить его следующим генсеком Североатлантического альянса.

«Нынешний генсек в ближайший год уже уйдет с поста. Джонсон, возможно, будет одним из кандидатов на этот пост. Но я лично сомневаюсь, что у него есть реальные шансы. Он чересчур темпераментный и непредсказуемый. В то время как мы привыкли, что во главе НАТО находятся «серые» аппаратчики, люди, которые что-то представляют о военном деле», — сказал политолог, добавив, что нахождение Джонсона на посту главы НАТО было бы опасным для всего блока.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года.

Как утверждает издание, британского премьера на эту должность рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС, передает НСН.

26 июля на Украине Джонсону уже предложили работу. Там появилась петиция о предоставлении гражданства премьер-министру Великобритании, чтобы Джонсон мог претендовать на должность премьера Украины.

До этого, 23 июля, газета The Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. По мнению Джонсона, любой, кто его сменит на посту, приведет страну к катастрофе.