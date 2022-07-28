Реклама
Прямой эфир
Туризм
МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
Происшествия
В Воронеже подростки справили нужду и устроили танцы на могилах ветеранов
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Мир
На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории
Мир
Канцлер Австрии указал на медленное действие санкций против России
Мир
Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Интернет
Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в РФ
Мир
Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС
Мир
В Херсонской и Запорожской областях созданы управления МВД РФ
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Мир
ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по пригороду Горловки

Политолог оценил шансы Джонсона стать новым генсеком НАТО

Политолог Дудаков усомнился в возможностях Джонсона стать новым генсеком НАТО
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandhu
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог, американист Малек Дудаков прокомментировал в четверг, 28 июля, сообщения СМИ о том, что уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

«Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что он остается депутатом. Сейчас он, конечно, идет по расследованию в комитете по этике по поводу своих действий, связанных с вечеринками в период ковида. Его могут лишить депутатского места, но этого пока не делают», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Дудаков отметил, что в настоящее время много разговоров идет о том, что Джонсон может вернуться в большую политику.

«Например, в случае если его преемники ничего толкового не сделают и у партии появится запрос на возвращение Джонсона. Который, может быть, представит себя человеком, который единственный сможет спасти партию от разгрома на следующих выборах», — подчеркнул он.

По словам американиста, есть и альтернативные сценарии — например, сделать его спецпосланником по украинскому вопросу или назначить его следующим генсеком Североатлантического альянса.

«Нынешний генсек в ближайший год уже уйдет с поста. Джонсон, возможно, будет одним из кандидатов на этот пост. Но я лично сомневаюсь, что у него есть реальные шансы. Он чересчур темпераментный и непредсказуемый. В то время как мы привыкли, что во главе НАТО находятся «серые» аппаратчики, люди, которые что-то представляют о военном деле», — сказал политолог, добавив, что нахождение Джонсона на посту главы НАТО было бы опасным для всего блока.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года.

Как утверждает издание, британского премьера на эту должность рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС, передает НСН.

26 июля на Украине Джонсону уже предложили работу. Там появилась петиция о предоставлении гражданства премьер-министру Великобритании, чтобы Джонсон мог претендовать на должность премьера Украины.

До этого, 23 июля, газета The Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. По мнению Джонсона, любой, кто его сменит на посту, приведет страну к катастрофе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022