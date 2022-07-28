План по заготовке сена для животных выполнили в Оренбургской области

В Оренбургской области завершили заготовку сена на предстоящую зимовку сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По состоянию на 28 июля заготовлено 273 тыс. т сена, что составляет 100% от плана. Однако сенокос продолжается для создания резерва кормов.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», свой план выполнили почти все районы области. Лидерами выступают хозяйства в Саракташском (35,1 тыс. т), Илекском (17,6 тыс. т) и Оренбургском (16,6 тыс. т) районах.

Кроме того, в регионе продолжается подготовка помещений для содержания скота зимой. Из 965 помещений готовы 242, еще в 329 идут ремонтные работы.