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Парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения еще на 60 дней

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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения еще на 60 дней. Соответствующее постановление было принято в четверг, 28 июля, в ходе заседания.

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«Парламент принял решение о продлении чрезвычайного положения в Республике Молдова на 60 дней начиная с 8 августа текущего года. Решение принято по предложению правительства Республики Молдова», — говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

В парламенте отметили, что решение аргументировано необходимостью предоставить комиссии по чрезвычайным ситуациям возможности для оперативного вмешательства, чтобы обеспечить энергетическую и продовольственную безопасность Молдавии.

Режим чрезвычайного положения в Республике Молдова был введен 24 февраля из-за ситуации на Украине и угроз безопасности. В тот же день комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу.

21 апреля режим ЧП в стране был продлен на 60 дней. Тогда премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила парламентариям, что просьба правительства основывается на необходимости оперативно реагировать на события, которые могут угрожать безопасности и энергетической стабильности республики. Также власти не исключают, что в Молдавию могут прибывать новые волны беженцев с Украины.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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