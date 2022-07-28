Четыре случая бешенства зафиксировали в Удмуртии с начала года

На территории Удмуртии с начала 2022 года зафиксировано четыре случая заболевания бешенством животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Два случая отмечены в Сарапульском районе. В селе Уральское заболела кошка, а в деревне Степная — лиса. По одному случаю зарегистрировано в селе Грахово Граховского района и в деревне Лутоха Киясовского района. Там бешенством заразились лисицы.

Как отмечает Udm-info.ru, в июле в регион поступила очередная партия вакцины против бешенства животных. Она включала 20 тыс. доз вакцины для собак и кошек, 50 тыс. — для крупного рогатого скота и 200 тыс. — для диких животных.

С начала года в Удмуртии вакцинировано 182,5 тыс. коров, более 13,8 тыс. мелкого рогатого скота, 1249 лошадей, а также 26,6 тыс. собак и 37,2 тыс. кошек. В местах обитания диких животных разложено более 300 тыс. доз вакцины.