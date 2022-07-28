Минимум 10 вертолетов ВМС США были повреждены во время шторма
По меньшей мере 10 вертолетов ВМС США были повреждены во время шторма. Об этом 27 июля сообщает USNI News.
Отмечается, что шторм обрушился на военно-морскую базу Норфолк (штат Вирджиния) днем 26 июля.
Согласно первоначальной оценке ВМС, ущерб от повреждений вертолетов составил более $2,5 млн. У некоторых машин сломаны хвосты и лопасти несущего винта, у других зафиксированы вмятины и другие повреждения.
При этом во время шторма никто из личного состава не пострадал.
Как сообщает WAVY News, предупреждение о сильной грозе было объявлено в штате накануне.
В конце мая по меньшей мере 11 человек, в том числе и двое детей, погибли во время урагана «Агата», который обрушился на мексиканский штат Оахака. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. После выхода на сушу циклон вызвал ветер в 140–170 км/ч и волны высотой от 6 до 8 м.