Четырехлетняя девочка выпала из окна на втором этаже в Оренбуржье
В селе Сакмара Сакмарского района Оренбургской области из окна выпала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Установлено, что в момент происшествия ребенок находился в комнате с отцом. Девочка увидела за окном кошку и облокотилась на москитную сетку. Вместе с ней малышка выпала на улицу с высоты второго этажа.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали у нее травму грудного отдела позвоночника и тупую травму живота, пишет 56orb.ru.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
14 июля сообщалось, что в селе Грачевка в Оренбуржье из окна на третьем этаже выпал двухлетний мальчик. Полиция даст оценку действиям родителей, которые оставили ребенка без присмотра.