Реклама
Прямой эфир
Туризм
МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Мир
На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории
Мир
Канцлер Австрии указал на медленное действие санкций против России
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Интернет
Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в РФ
Мир
Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС
Мир
Экс-министр внутренних дел Италии призвал Запад к диалогу с Россией
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Мир
ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по пригороду Горловки

Иммунолог объяснил выявление случаев неизвестного гепатита у детей

Иммунолог Болков: гепатит неизвестной этиологии у детей вряд ли перерастет в эпидемию
0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гепатит неизвестной этиологии у детей, выявляемый в мире, вряд ли перерастет в эпидемию, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Об этом он заявил в четверг, 28 июля, в беседе с «Известиями».

Опасная пара: ученые подтвердили связь между гепатитом у детей и СOVID
Нарушения в работе печени могут возникать из-за одновременного воздействия на организм SARS-CoV-2 и аденовирусов

Как отметил специалист, ученые, которые пытаются определить причины возникновения неизвестного гепатита у детей, считают, что в развитии болезни виноват аденоассоциированный вирус второго типа в сочетании с генетической предрасположенностью, поэтому им заболевают не все дети.

«По версии ученых, заболеваемость связана с определенной аллелью одного из генов, который определяет, например совместимость при пересадке органов или предрасположенность к аутоиммунным болезням. Это не объясняет механизм болезни, а лишь статистически показывает сопряженность заболевания с данными типами генов. Этот ген есть у большой доли шотландцев, где впервые и была выявлена болезнь», — подчеркнул Болков.

Как отметил специалист, на сегодняшний день ученые пришли к выводу, что аденоассоциированный вирус — это вирус-паразит, который не может жить без других вирусов, то есть работает в связке с герпес-вирусами или аденовирусами и у детей с генетической предрасположенностью может вызвать такую симптоматику поражения печени.

«Поэтому можно сказать, что это заболевание не перерастет в эпидемию и даже вспышку. Возможно, болезнь стали выявлять чаще, так как повысился уровень диагностики. Люди все разные и по-разному могут реагировать на одни и те же вирусы», — заключил иммунолог.

Ранее, 25 июня, пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о 920 предполагаемых случаях острого гепатита неизвестной этиологии в 33 странах.

31 мая стало известно о первом случае гепатита неизвестного происхождения у ребенка в Колумбии. Болезнь выявили у двухлетнего мальчика.

До этого, 14 мая, руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Он отметил необходимость продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

В России на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания. При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022