Иммунолог объяснил выявление случаев неизвестного гепатита у детей

Гепатит неизвестной этиологии у детей, выявляемый в мире, вряд ли перерастет в эпидемию, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Об этом он заявил в четверг, 28 июля, в беседе с «Известиями».

Как отметил специалист, ученые, которые пытаются определить причины возникновения неизвестного гепатита у детей, считают, что в развитии болезни виноват аденоассоциированный вирус второго типа в сочетании с генетической предрасположенностью, поэтому им заболевают не все дети.

«По версии ученых, заболеваемость связана с определенной аллелью одного из генов, который определяет, например совместимость при пересадке органов или предрасположенность к аутоиммунным болезням. Это не объясняет механизм болезни, а лишь статистически показывает сопряженность заболевания с данными типами генов. Этот ген есть у большой доли шотландцев, где впервые и была выявлена болезнь», — подчеркнул Болков.

Как отметил специалист, на сегодняшний день ученые пришли к выводу, что аденоассоциированный вирус — это вирус-паразит, который не может жить без других вирусов, то есть работает в связке с герпес-вирусами или аденовирусами и у детей с генетической предрасположенностью может вызвать такую симптоматику поражения печени.

«Поэтому можно сказать, что это заболевание не перерастет в эпидемию и даже вспышку. Возможно, болезнь стали выявлять чаще, так как повысился уровень диагностики. Люди все разные и по-разному могут реагировать на одни и те же вирусы», — заключил иммунолог.

Ранее, 25 июня, пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о 920 предполагаемых случаях острого гепатита неизвестной этиологии в 33 странах.

31 мая стало известно о первом случае гепатита неизвестного происхождения у ребенка в Колумбии. Болезнь выявили у двухлетнего мальчика.

До этого, 14 мая, руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Он отметил необходимость продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

В России на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания. При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений.