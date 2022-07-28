Деревянный жилой дом сгорел в Ульяновской области

В Карсунском районе Ульяновской области сгорел деревянный жилой дом. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел накануне, 27 июля, в поселке Луговой в 00.35 на улице Луговой. Первые пожарные подразделения прибыли через 9 минут. В 00.55 огонь был ликвидирован.

«В тушении пожара участвовали семь человек личного состава и две специальных машины. Огнем уничтожена кровля дома на площади 32 квадратных метра и дощатый пристрой», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

5 июля сообщалось, что подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае. Пожар произошел после удара молнии. Семилетняя девочка, которая находилась в доме, спряталась в дальней комнате.