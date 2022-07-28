С должников в Калужской области за полгода взыскали 128 млн рублей

С начала года судебные приставы взыскали с должников в Калужской области 128 млн рублей исполнительского сбора — штрафа, который назначается в случае нарушения установленного срока уплаты долга. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление ФССП.

Такой сбор составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тыс. рублей для физического лица и 10 тыс. для юридического. При этом если речь идет о взыскании неимущественного характера, то исполнительские сборы увеличиваются до 5 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Ранее в этот день «Известия» выяснили, что с граждан, имеющих долги меньше 100 тыс. рублей, которые можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд России (ПФР), запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Такой законопроект внесет группа депутатов фракции «Единая Россия».