Депутат ГД попросил ФСБ ограничить въезд в Россию группе Би-2

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой запретить въезд на территорию России «австралийским гражданам», солистам группы БИ-2.

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор федеральной службы безопасности. — Ред.), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича», — приводит сообщение «РИА Новости» 28 июля.

Кузнецов обратил внимание на то, что следует руководствоваться интересами страны, а не личными.

«Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах», — цитирует депутата пресс-служба.

Телеканал РЕН ТВ провел расследование и выяснил, что рок-группа годами зарабатывала в РФ без российских паспортов.

Журналисты нашли интервью группы изданию «The Конкурент» от 2012 года. Уже тогда Шура (Александр Уман) заявил: «Мы не граждане России, поэтому здесь мы не участвуем ни в каких выборах. Я гражданин Австралии и Израиля». Другой музыкант группы — Лева (Егор Бортник) — также заявил, что является гражданином Израиля. Кроме того, по словам журналистов, даже 10 лет назад они уходили от выражения своей гражданской позиции.

28 апреля «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла за несколько минут до начала мероприятия, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.