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Совбез предупредил о реакции РФ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Медведев: реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет симметричной
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Фото: REUTERS
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Российская Федерация симметрично отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам.

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«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны (Владимир Путин. — Ред.), эта реакция будет симметричной», — заявил он в четверг, 28 июля, на совещании об обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Зампред Совета безопасности объяснил, что Финляндия и Швеция «могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений».

«Симметрично этому будут предприниматься и наши ответные шаги», — заверил он.

18 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что вступление этих двух стран в альянс укрепит его. Прайс пояснил, что в парламентах стран НАТО, в том числе в конгрессе США, продолжается процесс утверждения решения о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой, если страны не выполнят требования Турции.

До этого, 5 июля, в Госдуме рассказали, что Россия будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее в этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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