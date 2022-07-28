Федерация шахмат Москвы предложила изменить конструкцию робота, сломавшего палец ребенку

Владельцам робота-шахматиста, сломавшего палец ребенку во время международного шахматного форума Moscow Chess Open, стоит подумать над улучшением конструкции и разработать конструкцию защиты от подобных ситуаций. Об этом 28 июля рассказал ТАСС глава Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Лазарев.

«Родители хотели писать заявление в прокуратуру. Мы же хотим урегулировать мирно, договориться. Не думаю, что от робота следует отказаться. Всё же он больше 10 лет выставляется на различных шахматных мероприятиях. Но с его владельцами, операторами, мы поговорим о дополнительной защите, мерах безопасности», — подчеркнул он.

Ранее, 20 июля, в ходе игры с роботом ребенок сделал ход, но поспешил, и робот схватил его за палец и сломал фалангу. Юный шахматист доиграл турнир в гипсе.