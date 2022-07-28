В Подмосковье сообщили о состоянии пострадавшей при падении дерева девочки
Состояние девочки, госпитализированной с переломом ноги после падения дерева в подмосковном Серпухове, стабильное. Об этом пресс-служба регионального министерства здравоохранения сообщает в четверг, 28 июля.
«Один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в подмосковное медицинское учреждение. Пациент стабилен. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Накануне в Серпухове на 13-летнюю девочку упало дерево, пишет Life.Ru. Пострадавшую госпитализировали, сообщает телеканал «Звезда». Врачи зафиксировали у подростка открытый перелом ноги и ушибы.
Следственный комитет по Московской области организовал проведение доследственной проверки после инцидента. Областная прокуратура также начала проверку.