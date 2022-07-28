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Премьер Румынии осудил высказывания Орбана о конфликте на Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen
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Премьер-министр Румынии Николае Чукэ отрицательно высказался о недавнем выступлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот прокомментировал тему украинского конфликта.

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«Румыния воспринимается как страна, где несколько национальностей живут вместе, и очень хорошо живут, в тишине и покое. Таким нежелательным заявлениям не место в Европе, где 27 стран живут в мире и благоденствии», — заявил румынский политик в беседе с журналистами, когда его попросили прокомментировать слова Орбана.

Чукэ также добавил, что хочет призвать людей к терпимости, мудрости, солидарности и уважению европейских ценностей.

Ранее, 23 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вполне возможно события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок. По его словам, стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах, а Европе необходим новый подход к украинскому конфликту, целью которого был бы мир.

24 июля обозреватель журнала The Spectator Уильям Наттрасс указал в своей статье на то, что страны Евросоюза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство. По его словам, это один из верных признаков того, что перед лицом экономического давления европейское единство в отношении Украины разрушается.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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